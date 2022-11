Grand Nouméa : ils étaient prêts à tout pour faire peur

Des festivités d'Halloween se sont déroulées lundi et mardi dans le Grand Nouméa. Ateliers de peinture sur masques, concours de déguisement ou séances de cinéma pour frissonner au MK2, à Dumbéa. Jeux gonflables, chasse aux bonbons et feu d'artifice à Plum : partout, petits et grands s'en sont donné à cœur joie avec une seule idée : faire le plus peur possible.