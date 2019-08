Revue de vacances à Dumbéa

n Avec l’Acaf

Du 12 au 16 août et du 19 au 23 août, de 7 heures à 17 heures, pour les 3 à 15 ans.

• A l’école Jack-Mainguet, au Cœur de ville, les vacances seront placées sous le thème « Exprimons-nous ! Chanter, danser, slamer ! ». Les inscrits auront la possibilité de se défouler sur différentes pratiques artistiques : danses, chants, etc.

• A l’école Michelle-De-la-Charlerie-Rolly (Dumbéa-sur-Mer), les petits de maternelle participeront aux « aventures de Maya l’abeille ». Tandis que les plus de 6 ans se concentreront sur « les grands jeux de la ville ».

• A l’école Louise-de-Greslan (Koutio), réservée aux 6 à 15 ans, le thème choisi est « Vive le multimédia ». Les stagiaires se perfectionneront dans ce domaine.

• Outre ces activités thématiques, l’association organisera des sorties, des jeux sportifs, de l’initiation à l’art, etc. Tarif : 8 000 francs la semaine, repas et goûter compris. Renseignements et inscriptions auprès de l’Acaf (11, rue des Frères-Vautrin, Vallée-du-Tir), ouverte de lundi au vendredi, de 8 heures à 16 heures. Tél. : 28 15 05.

n Le centre aquatique

Du 12 au 16 août et du 19 au 23 août, au centre aquatique régional de Dumbéa (Card).

• Le Card proposera un stage d’éveil aquatique, pour les 3 à 5 ans, sans les parents, de 9 heures à 10 heures. Objectif : apprendre les bases de la construction du nageur en immersion, en respiration, en équilibre et en déplacement.

• Un stage d’aisance aquatique, pour les 6 à 8 ans, de 10 heures à 11 heures. Objectif : savoir réaliser un parcours aquatique composé de plusieurs épreuves.

• Un stage de multi-activités, à partir de 8 ans, de 14 heures à 15 h 30. Objectif : se perfectionner au travers d’activités ludiques : water-polo, course au toboggan, nage avec palmes, course de tapis, etc.

Avant validation de l’inscription, un test obligatoire devra être passé avec les maîtres-nageurs. Tarif : 5 500 francs la semaine. Inscription et renseignements à l’accueil.

n Oasis des possibles

Du 12 au 16 août et de 19 au 23 août, possibilité de déposer les stagiaires à 8 heures, et de les récupérer à 17 heures, à la Haute-Couvelée.

• La première semaine sera dédiée aux 7-12 ans, sur le thème : « Les chemins de l’autonomie stage do it yourself ». Les stagiaires découvriront une nouvelle façon de cuisiner, fabriqueront des produits faits maison, du bricolage, etc.

• La seconde semaine sera réservée aux 3 à 6 ans, sur le thème « Nature, créativité et aventures ». Les enfants partiront à la recherche des animaux de l’Oasis, découvriront les différentes plantes du site, jardineront, etc.

• Plusieurs autres activités seront organisées pendant ces deux semaines : méditation, yoga, balade en pleine nature, etc.

Tarif : 25 000 francs la semaine, 20 000 francs pour l’inscription d’un enfant de la même fratrie. Des transports seront proposés, à partir de Kenu-In ou de port Moselle, au prix de 8 500 francs la semaine. Inscriptions auprès de Camille au 77 69 22 ou sur Facebook : Oasis des Possibles NC.

n Yala Ranch

Du 12 au 16 août et de 19 au 23 août, pour les 4 à 16 ans, au club équestre. Le Yala Ranch proposera des stages d’équitation. Tarif : 16 000 francs la semaine, en demi-journée, ou 26 000 francs la semaine, en journée complète avec repas. Inscriptions au 77 46 23 ou au 76 23 98.

n La mairie

Du 12 au 23 août, la ville propose des activités gratuites.

• Un challenge de jeux vidéo (Fifa 18, Guitar Hero et Just Dance) : présélection dans chaque maison de quartier, du lundi 12 au lundi 19, de 9 heures à 11 heures et à la médiathèque, le mardi 13, de 14 heures à 16 heures, et le mercredi 14, de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures. La finale aura lieu le jeudi 22, de 13 heures à 16 heures, à la médiathèque (transport gratuit au départ des maisons de quartier).

• Des tournois de street sports (roller, hip-hop, climbing et fly rugby) dans les maisons de quartier et au complexe sportif de Koutio, du lundi 12 au vendredi 23 août.

• Des soirées karaoké : des échauffements avant les présélections du Concours intercommunal de karaoké s’effectueront, du mardi 13 au mardi 20 août, de 17 heures à 19 heures.

• Un stage sportif se déroulera du 19 au 23 août, au complexe sportif de Koutio, pour les 8-17 ans. Au programme : escalade, football, handball, basket, rugby, roller et VTT. Inscriptions auprès du service des sports au 41 30 36 ou à cedric.cifra@ville-dumbea.nc

• Des ateliers multimédias seront proposés les mardi 20, mercredi 21, vendredi 23 et samedi 24 août, de 14 heures à 16 heures à la médiathèque. Ouvert aux plus de 10 ans.

Aurélien Pol