Le CSSR, une structure "essentielle" mais "menacée"

Niché sur sa colline, surplombant le Médipôle, le CSSR a été le témoin du développement frénétique de Dumbéa-sur-Mer, ce quartier où les immeubles et les commerces ont poussé à grande vitesse ces dernières années. Envisagé dès 2003, le projet d’une structure privée dédiée à la rééducation des patients traumatisés ou lourdement hospitalisés a finalement vu le jour en mai 2015.

En neuf ans, le centre s’est complètement intégré à la chaîne de soins calédonienne, devenant un acteur clé dans le retour à domicile des patients victimes d’accidents de la route, d’AVC, de lésions neurologiques, d’obésité… "On a su garder une attractivité forte", se félicite Alexandre Meyer, président du CSSR et du groupe Mey Santé, en charge de plusieurs centres similaires dans l’Hexagone. La société familiale avait investi deux milliards de francs pour voir naître cette structure unique en Nouvelle-Calédonie et assurer une "double promesse" au territoire : "accompagner les patients jusqu’à leur retour chez eux tout en limitant les Evasan".

Prise en charge pluridisciplinaire

Avec ses 150 professionnels de santé, dont neuf médecins, le CSSR a permis "de réduire le nombre et la durée" des évacuations sanitaires vers l’Australie ou l’Hexagone, gouffre financier pour les comptes sociaux calédoniens et "perte de chance" pour le patient, privé d’une "prise en charge pluridisciplinaire" et éloigné de ses proches. "On fait économiser au système de santé calédonien deux milliards de francs par an", assure Alexandre Meyer.





Mais l’avenir pourrait s’assombrir pour le CSSR. Le prochain Objectif calédonien d’évolution des dépenses d’assurance maladie (Océam), élaboré par le gouvernement, devrait imposer une baisse "de 3 % de tous nos tarifs", fixés par la Cafat dans le cadre d’une convention et inchangés depuis 2015.

Une mesure qui mettrait en péril "la mission de service public" du CSSR, alerte la direction. "En neuf ans, nos tarifs n’ont jamais été augmentés, contrairement aux coûts et aux salaires. Et d’ailleurs, on ne demande pas qu’ils soient augmentés. Mais une baisse de 3 %, c’est une coupe très franche et, à un moment donné, ça va finir par avoir un impact sur la prise en charge des patients", prévient Alexandre Meyer.

"Impossible de se projeter"

Le couperet n’est pas encore tombé. L’Oceam entrera en vigueur d’ici la fin du premier trimestre et les décisions pourraient être revues d’ici là. Mais déjà, l’éventuelle révision des tarifs et les incertitudes qu’elle engendre compliquent la tâche du CSSR. "C’est impossible aujourd’hui de se projeter", déplore son président. Le projet de développement d’un secteur consacré à la réhabilitation cardiaque va devoir être retardé. La volonté d’ajouter des lits est, elle aussi, freinée par "le manque de visibilité". "On a beaucoup de projets pour nos centres en Métropole, fait remarquer Alexandre Meyer. Et, ici en Nouvelle-Calédonie, on se retrouve bloqués."