La fresque de la résidence Nelson Mandela dévoilée

C’est une manière de finir en beauté ce long chantier. Ce jeudi, la résidence Nelson Mandela a été inaugurée en grande pompe par le dévoilement d’une fresque grandeur nature représentant cette figure sud-africaine.

Dumbéa confirme ainsi sa réputation de commune ancrée dans l’art du graff et des cultures urbaines. C’est l’artiste Famax qui a été chargé de peindre le portrait de "Madiba", sur l’une des façades de la résidence. Et ce, agrémenté d’une citation : "Il nous appartient de créer un monde meilleur pour tous ceux qui y vivent."

Des logements tournés vers l’extérieur et les jardins

Aux manettes de cette nouvelle opération immobilière, le bailleur social Sem Sud Habitat (anciennement Sem Agglo) : "Nous voulons croire que dans notre recherche d’une conception de logements toujours plus adaptés aux Calédoniens, nous participons à notre échelle à offrir un habitat digne et correspondant aux aspirations et aux modes de vie de tous", glisse sa présidente Muriel Malfar-Pauga.

Pour ce faire, la résidence Nelson Mandela qui comprend 35 logements dont une dizaine en rez-de-chaussée accessibles aux personnes à mobilité réduite mise sur un habitat social plus océanien tourné vers l’extérieur avec notamment des jardins pour une dizaine d’appartements ainsi qu’un parking modulable, qui peut également être transformé en espace vert et de loisirs pour les familles qui le souhaitent, en fonction des besoins de stationnement. "Ces logements sont tournés vers la vie en extérieur, avec des salons et des cuisines proches des terrasses et bien ventilés et bénéficiant d’un bon ensoleillement, décrit Muriel Malfar-Pauga. Il s’agit par ailleurs des petits ensembles collectifs de sept logements chacun pour une impression d’intimité et de connexion sociale avec ses voisins."