Une journée pour les femmes violentées

DUMBÉA. La ville a organisé une journée sur les violences faites aux femmes, hier, au Centre communal d’action sociale. Près de 70 participants ont été décomptés. « Plusieurs activités sont proposées afin que les femmes prennent conscience de ce phénomène et se rendent compte qu’elles ne sont plus seules. C’est très important », souligne Suzanne Castel, élue en charge de la Condition féminine et de l’insertion professionnelle de la commune.