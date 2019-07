Ecotrans/OZD répond à la CDE

La société Ecotrans/OZD réagit aux propos tenus par la Calédonienne des Eaux dans notre article du 24 juillet intitulé « La plateforme de compostage de boues de Tontouta dans l’attente ». Pour l’entreprise, « la norme métropolitaine [du compost, NDLR] ne peut être suivie que si les taux de chrome et de nickel sont respectés. Il existe depuis 2015 une plateforme de compostage industrielle à Ducos. Sa capacité de production annuelle de matières organiques, destinées à nourrir les sols, et de composts enrichis, est de 4 000 tonnes, utilisables dans tous types d’applications. » Ceux qui seraient « non normés » ou ne respecteraient pas les taux autorisés « ne peuvent être utilisés en agriculture raisonnée et biologique. »