Emmanuel Aman Tein, grand chef de l’île Ouen, s’est éteint

Mont-Dore. Le grand chef de l’île Ouen, Emmanuel Aman Tein, est décédé jeudi, au Médipôle, à 85 ans, des suites d’une longue maladie. Figure du monde kanak, il était connu dans l’ensemble du pays. Au niveau coutumier, Emmanuel Tein a accédé à la fonction de président du conseil des anciens de Ouara à seulement 16 ans.

En 1977, à l’âge de 42 ans, il est devenu grand chef de l’île Ouen. Il a siégé pendant de nombreuses années au conseil coutumier de Drubea-Kapumë. Homme de grand cœur, cet ancien, respecté, assurait souvent la messe et la catéchèse le dimanche à la tribu de Ouara. « Il disait souvent que la coutume et la religion sont nos piliers », se souvient son fils Tani Tein, l’aîné de ses huit enfants.Emmanuel Tein a effectué plusieurs métiers : pêcheur, maçon, bûcheron... « C’était un des rares Kanak à avoir un travail à l’époque. Il a toujours partagé tout ce qu’il avait, que ce soit avec les gens de Saint-Louis, où nous avons des terres, mais aussi à l’île Ouen. C’est un papa pour tout le monde », indique Tani.

« Un repère, un phare... »

En ce qui concerne la politique le grand chef était élu à l’ex-assemblée territoriale, au comité régional du Mont-Dore, puis au conseil municipal de la ville, et conseiller de l’ancienne région Sud sous l’étiquette de l’Union calédonienne. « C’était l’un de ses premiers militants. Il arrivait toujours à trouver des issues aux conflits dans le Sud et était respecté pour cela. C’était un conciliateur. » Gérard Reignier, ex-secrétaire général de l’UC, soulève : « C’est un repère, un phare, une référence coutumière, politique et culturelle. » Dans un communiqué, l’UC salue son parcours politique. Le parti se rappelle d’« un homme de caractère qui a su faire passer la voix de l’UC partout où il est passé [...] et a lutté jusqu’au bout pour ses convictions ». Les coutumes de deuil se dérouleront jusqu’à dimanche à la maison commune des Tein, à Saint-Louis et à Ouara. L’enterrement est prévu lundi matin, à l’île Ouen.

Aurélien Pol