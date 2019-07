La plateforme de compostage de boues de Tontouta dans l’attente

« On ne peut pas stocker indéfiniment les boues dans les stations d’épuration, sinon elles finissent par s’écouler et polluent le lagon. La solution, c’est le compostage, qu’on teste ici depuis cinq ans. » Pour François Dufourmantelle, directeur technique de la Calédonienne des Eaux (CDE), qui exploite depuis 2015 à Nakutakoin, une plateforme expérimentale de compostage de boues des stations d’épuration et de déchets verts du Mont-Dore, il est temps de passer à l’étape suivante.

Née du durcissement de la réglementation en 2008, interdisant l’enfouissement des boues de Step à Gadji si inférieures à 30 % de siccité, la plateforme de Nakutakoin a fait ses preuves. L’obligation d’évacuation du site, imposée par la mairie de Dumbéa qui souhaite limiter la circulation des poids lourds sur la future promenade Jules-Renard, aura aussi fait bouger les choses.

Début 2018, la CDE et ses partenaires, Mango Environnement et la CSP, ont déposé un dossier pour la construction d’une plateforme industrielle de compostage des boues à aération forcée à Tontouta (lire cidessous). Une première en Calédonie. « Ce projet est la suite logique de ce que nous avons réalisé à Nakutakoin. » Classée ICPE (Installation classée pour l’environnement), une enquête publique a été lancée en juin de cette année. Prolongée, elle s’est terminée le 15 juillet. Les partenaires attendent depuis la réponse de la province, tout comme la défisc, essentielle au financement estimé à 450 millions environ.

Un cercle vertueux

Si autorisée, la plateforme occupera environ 1,5 hectare au lieu-dit Karenga, sur les 800 du terrain de la famille Pierson, propriétaire des sociétés Mango (pépinière, élevage, aménagements d’espace verts). Flavien Pierson, gérant de la pépinière, y voit plusieurs avantages. « En Calédonie, la seule façon d’améliorer son sol, c’est d’utiliser des engrais et des amendements chimiques. Avec ce compost, on aura accès en grande quantité à de l’amendement organique. » Valorisation des déchets verts, amélioration des sols, et limitation de l’import, « dont on n’est pas toujours sûr de la qualité », et des risques sanitaires, sont autant de raisons selon lui de défendre ce « cercle vertueux environnemental » qui créera de l’emploi. Le produit fini servira aux professionnels pour du reboisement minier, de l’aménagement paysager, etc. « Le compost suit les normes métropolitaines sauf pour deux métaux : le nickel et le chrome. On peut l’utiliser partout mais pas pour de l’agriculture alimentaire. Des études sont en cours avec l’IAC pour vérifier l’absorption par les plantes. Mais ce sont des études longues qui commencent à peine », détaille le directeur technique de la CDE.

Une aubaine pour l'agriculture

La CSP, elle, pourra se libérer de la moitié de son stock annuel de déchets verts, gardé dans son centre de tri, de transfert et de valorisation, à Ducos. « Le climat de la Calédonie fait que la production de déchets verts est importante. Il n’existe pas aujourd’hui de projet d’ampleur pour les traiter. Cette plateforme, c’est important pour l’avenir », note Jean-Nicolas Bruel, responsable administratif et financier de la Calédonienne de services publics (CSP).

Mais le projet ne fait pas que des heureux. Certains habitants, craignant les odeurs, auraient signé une pétition contre le projet. Mais les partenaires veulent y croire. « Cette solution n’appauvrit pas les sols, c’est une aubaine à l’heure où on veut faire de l’agriculture et être autosuffisant. Si ça ne se fait pas, on continuera les épandages, et ça, c’est problématique », pose gravement François Dufourmantelle, appuyé par Flavien Pierson. « Je pense que les gens font l’amalgame avec les épandages actuels, qui dégagent des odeurs. La solution que nous avons trouvée est logique. [...] Si ce projet ne voit pas le jour, il y aura une incohérence entre les discours environnementaux qu’on entend partout, et la réalité du terrain. »

La première plateforme à aération forcée

« En tant qu’exploitant, la Calédonienne des Eaux, doit assurer le traitement et la revalorisation des boues de station d’épuration. Il y a plusieurs façons de faire. La plus simple étant d’épandre dans les champs. C’est ce qui est fait en ce moment à Païta, Boulouparis et La Foa. Ça permet de faire pousser l’herbe plus vite mais ça génère des odeurs », détaille François Dufourmantelle, directeur technique de la CDE.

Les installations de Tontouta seront protégées, pour les compartiments de stockage et de mélange (schéma en bas, à gauche). La vraie nouveauté de cette plateforme de compostage des boues est son système d’aération forcée (électrique) des casiers de fermentation, permettant ainsi de réduire la surface nécessaire, le temps de fermentation (1 mois au lieu de 4), mais aussi les odeurs, grâce à la soufflerie intégrée dans la dalle, sur laquelle seront posés les andains. Lors de la fermentation, les monticules de une tonne de boues et une tonne de déchets verts mélangés, dont la température interne peut monter jusqu’à 70 °C, n’ont plus besoin d’être retournés. Evitant ainsi la propagation des émanations générées par les bactéries qui dégradent la matière organique, avec de l’oxygène.

6 000 tonnes à terme

Viendra ensuite la maturation des andains (au centre) sur une dalle goudronnée, avec un système de récupération des ruissellements des eaux de pluie, vers un grand bassin (en haut), afin de respecter la réglementation environnementale, et pour de nombreux autres usages.

L’excédent, lui, pourra être épandu à proximité en coordination avec les intéressés. Les boues proviendront des stations exploitées par la CDE, de Nouméa et de Dumbéa. De 3 000 tonnes par an en 2005, le volume est aujourd’hui passé à 5 000 tonnes environ. Si le projet de Nakutakoin peut traiter 1 200 tonnes, la plateforme de Mango Environnement en traiterait 3500, et 6000, à terme.

La CSP enverra environ 10 000 tonnes de déchets verts, soit la moitié de ce qu’elle récolte à l’année dans son centre de tri, de transfert et de valorisation, à Ducos. Si les déchets verts proviendront plutôt des professionnels car contenant moins de détritus, les partenaires souhaiteraient aussi pouvoir bénéficier de ceux des quais d’apport volontaire de toute l’agglomération.