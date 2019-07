Le bassin de 50 mètres sera fermé dès lundi à Koutio

Dumbéa. Le bassin de 50 mètres du Centre aquatique régional (Card) à Koutio, fermera ses portes le lundi 29 juillet, tandis que celui de 25 mètres rouvrira ses lignes. Jusqu’au 18 août, date annoncée de fin du nettoyage, les horaires du bassin de 50 mètres seront appliqués à celui de 25 mètres.

Le plan d’eau sera ouvert du lundi au vendredi, de 11 heures à 14 heures, de 9 heures à midi et de 13 heures à 17 heures le samedi. Pendant les vacances, le bassin sera ouvert du lundi au vendredi, de 9 heures à 14 heures et de 15 h 30 à 17 heures, et le samedi de 9 heures à midi et de 13 heures à 17 heures. Particuliers, clubs et associations sont invités à se renseigner au 41 24 40.

Photo A.P.