MONT-DORE. Hier, plus de 5 000 visiteurs ont été recensés à la Journée récréative organisée au Foyer indonésien, dans le cadre du Mois du patrimoine.Pour l’occasion, danses, concerts et démonstrations de savoir-faire ont été proposés sur place. Les mets traditionnels (lumpias, samoussas, boulettes, gâteau claquette, bami, etc.) sont partis comme des petits pains, alors que les quantités de nourriture ont doublé par rapport à l’an dernier.