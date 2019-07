Baignade et activités nautiques autorisées aux Piroguiers

Mont-Dore. L’interdiction de baignade et de pratique d’activités nautiques prise début juin, plage des Piroguiers (Plum), a été levée, hier matin, « les résultats d’analyse des eaux répondant aux normes microbiologiques et physicochimiques définies par le décret n° 2008/990 du 18 septembre 2008 », a indiqué la ville dans un communiqué. L’interdiction avait été prise à la suite du déversement accidentel d’environ 2 m3 d’émulsion de bitume provenant du chantier de réfection de la route provinciale, dans un caniveau près d’un creek, débouchant dans la mer. Envoyées en Métropole « la première et la deuxième semaine », les analyses ne montrent, selon Olivier Berthelot, conseiller municipal en charge de l’assainissement et du conseil de quartier de Plum, « aucune trace de polluant type hydrocarbure [...] Nous n’avons pas eu de retours particuliers de la DENV ».Photos ArchivesLNC/ A.P.