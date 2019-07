Cédric Do initie des élèves du lycée Saint-Pierre-Chanel à la boxe thaï

Hier, à 13 heures, une vingtaine de jeunes sont réunis dans la salle de sport du lycée Saint-Pierre-Chanel de La Conception. Ils sont inscrits au projet Maîtrise de soi. « C’est une démarche ouverte à tous nos élèves, mais initialement proposée aux jeunes en décrochage scolaire ou ayant quelques problèmes de comportement. L’idée est de créer du lien avec l’élève et lui donner un certain sens de vie, via la boxe thaïlandaise », explique Christophe Ducrozet, professeur de français au lycée, responsable de cette initiative. « Etant ancien boxeur professionnel, je propose des cours tous les mercredis après-midi, à titre bénévole, depuis deux ans. De grandes améliorations ont été constatées chez les bénéficiaires. »

Mais hier, pour récompenser ses protégés de tous les efforts effectués jusque-là, l’enseignant leur a réservé une surprise de taille.

A 13 h 30, la séance va bientôt commencer. « J’ai l’honneur de vous présenter Cédric Do, un des champions mondiaux de la discipline (lire par ailleurs), qui vient assister à l’entraînement aujourd’hui », lance Christophe Ducrozet, devant un public ébahi.

« C’est tout juste incroyable »

« Whouaw, je n’aurais jamais pensé qu’un boxeur tel que lui viendrait nous voir un jour. C’est tout juste incroyable », sourit Tino, un élève de première. « Je suis venu ici surtout pour transmettre mon savoir. Avec mon expérience, je souhaite leur démontrer que la vie, c’est comme la boxe, il faut se battre pour atteindre ses objectifs », indique l’icône de ces lycéens, titulaire d’un Deust sport et insertion sociale. L’entraînement peut débuter.

Les jeunes commencent par un échauffement. S’en est suivi l’apprentissage de plusieurs enchaînements. C’est à ce moment que Cédric Do entre en scène. « Protège-toi, recule, lève, pousses gaine, coup droit, coup gauche », crie le champion, en face d’un boxeur en herbe, gants aux mains. Certains élèves se démènent pour impressionner le sportif calédonien, en multipliant les combinaisons de combat. Des essoufflements sont audibles. Les tricots sont trempés de sueur. Cédric Do prodigue plusieurs conseils lors des combats, en fin d’après-midi, n’hésitant pas à réaliser des démonstrations. Sous les yeux du champion, les lycéens font preuve d’une étonnante dextérité. « Cédric est un exemple pour nous tous en Calédonie. On a amélioré notre technique. C’est une chance exceptionnelle », exprime Teaniva, heureux. Tous les jeunes sont rentrés chez eux, des étoiles plein les yeux.

Les boxeurs de Saint-Pierre-Chanel se rendront à une compétition, mercredi prochain, à Pouembout. Chacun compte mettre en pratique les enseignements inculqués par Cédric Do pour l’emporter.

Aurélien Pol