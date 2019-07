Centre culturel : de nouveaux projets à l’honneur du second semestre

n Jeunes talents et nouveaux albums

« On continue dans la pluridisciplinarité pour ce semestre. On entre dans un long tunnel musical à partir de ce week-end avec les Nuits du Blues revival, Women of soul. Il y a eu énormément de retours positifs depuis la première édition, en avril, et Mary Jane Guiney, l’invitée internationale, avait envie de revenir », indique Grégory Louzier, chef du service de la culture. Cette seconde édition (19 et 20/07) pourrait même s’exporter. La programmation d’août rassemble de nombreux artistes soutenus, depuis quelque temps par la ville, à l’instar de Tyssia, qui présentera son nouvel EP Maea, en avant-première, en préfiguration d’un prochain album (02/08). Même cas de figure pour Fab, chanteur bien connu de I & I, avec la présentation officielle de son nouveau projet reggae, en collaboration avec l’américain Aston Barret Jr. (10/08).

Après Wada and friends en 2018, deux nouveaux talents seront à l’honneur de Kohésion Vol.2 (09/08) : Mayura (soul, funk, reggae) et Elric (chanson à textes), accompagnés d’autres artistes. Un week-end spécial Drehu (30-31/08) clôturera le mois au centre. Après une première soirée découverte, avec des groupes comme Fenalusy’k, place aux incontournables Edou, et Jyssé, qui présenteront aussi leurs nouveaux projets. Le groupe Kaori présentera, lui aussi son deuxième album, enregistré en France, en septembre (27/09).

n Rendez-vous...

Les rendez-vous incontournables seront aussi de retour, comme Swinguologie vol.3 (23/08), confié à Fuego Ritano. « Chaque année, on donne carte blanche à des artistes autour du jazz manouche. Il fait écho au festival Gypsy jazz qui n’existe plus. Fuego Ritano proposera un projet avec du manouche, du flamenco, les Youpiti boys, et un groupe invité du Vanuatu, Dropvkal, qui jouera une musique fusion, entre airs traditionnels et autres influences. » Le concert hip-hop rap and groove (28/09), « destiné à mettre en avant les rappeurs de Calédonie », sort dans les jardins du centre pour cette édition, gratuite. Il sera accompagné par des démonstrations de culture urbaine. Le 4e festival de magie sera aussi de retour, en octobre (04-05-06/10).

n Et tributes musicaux

Deux tributes, un à Eric Clapton (24/08) par un collectif d’artistes autour du groupe HDD, et un autre à Francis Cabrel (20-21/09), sous la direction artistique de Louis Perez, vibreront respectivement sur la grande scène, et dans l’ambiance intimiste du petit théâtre. Le Blues Up Orchestra, et le guitariste australien, Brandon O’Reilly, rendront, eux, hommage à Deep Purple, Procol Harum, et Moody Blues, avec leur Purple cow project (13-14/09). La soirée remplace le projet initial Yaari, reporté à plus tard.

n Un événement phare

La deuxième édition du festival biennal Francôcéanie (25-27/10), « qui a pour but la rencontre et l’échange entre les diverses communautés du territoire et pays francophones du Pacifique, que ce soit via la danse, ou l’artisanat, etc. », recevra cette année plusieurs délégations des villes jumelées avec la commune, dont Yogyakarta (Indonésie), invitée d’honneur de cette édition. « Ce festival, c’est 1 000 à 1 200 artistes sur trois jours, plus de 80 représentations, 90 % des spectacles sont gratuits, sur l’aire traditionnelle, l’espace urbain, etc. Et il y aura aussi des animations autour. »

n Théâtre et danse de renommée

L’un des coups de cœur de la saison va à la compagnie suisse La Fourmilière, avec son spectacle « L’invisible chemin » (19-20-21-22/09), pièce protéiforme sur le pouvoir de l’amour, qui sera en résidence au centre culturel en septembre, et présentée pour la toute première fois au Mont-Dore, avant de partir en Suisse. « La troupe a croisé le chemin de plusieurs Calédoniens. C’est un honneur d’accueillir les 17 artistes de cette compagnie très connue. C’est une énorme production. » Le grand Carré (30-31 août), Il est où le doudou (28/09), Le grand manège (4-5-6-11-12-13/10) et Noël, c’est que du bonheur (19 au 21/12), complètent la programmation. Côté danse, place à La roulotte Gardel, de Libertango (07-08/09), le 12e gala de l’école de danse Tehei (18-19-20/10), et les nouveaux spectacles de Sthan Kabar-Louët, La belle au bois dormant (11-12-13-14/10) et La petite belle au bois dormant (12-13/10) avec ses artistes internationaux. Deux expositions de Denise Tiavouane (3 au 28/09) et Stéphanie Vélasco (3 au 28/09), seront aussi accueillies dans le hall, en plus des œuvres scolaires du festival des arts du vice-rectorat (6 au 25/11).

J.J.