Conseil municipal : ajustements budgétaires et politique numérique

n Wi-fi et espace de travail partagé

Deux nouveaux points wi-fi ont été retenus pour cette année sur la commune : le parc de Yahoué et celui de Robinson. Les deux bornes coûteront 865 476 F en investissement, et 509 436 F par an en fonctionnement. Le maire, Eddie Lecourieux, a appelé à la vigilance du site de Yahoué, et à vérifier si « les éclairages publics fonctionnent. On sait qu’il y a un certain nombre de troubles dans ce secteur sensible, il ne faut pas y apporter une pression supplémentaire si les conditions ne sont pas rassemblées pour les riverains. Si ce point amenait trop de personnes avec des comportements non vertueux, il pourrait être fermé. »

Les élus ont également adopté jeudi soir le nouveau logo qui accompagnera les actions numériques de la ville, ainsi que le règlement de l’Espace de travail partagé (ETP) situé au-dessus du marché qui, lui, devrait ouvrir au dernier trimestre.

n Deux subventions

Deux subventions ont été adoptées. La première, de 250 000 F, a été attribuée aux Jeunes sapeurs-pompiers du Mont-Dore, pour soutenir leurs actions, notamment l’organisation de leurs premières Olympiades, aujourd’hui, samedi 20 juillet, au stade de Boulari. La seconde (200 000 F) a été attribuée à l’association Citoyen Mondorien pour l’aider dans ses frais de fonctionnement, et notamment aux défraiements « des victimes d’un préjudice lors des blocages de la route provinciale ».

n Rétrospective chargée

Le conseil s’est terminé par une rétrospective. Fête de la musique, que le maire aimerait bien « remettre dans la rue » l’année prochaine, conseils de quartier, visite des jardins partagés des écoles et de Newrest par les APE, vaste programmation culturelle de ces dernières semaines (Journée si Nengone, Festival des îles Australes, Fête du sport, etc.) : les nombreux événements ont largement été commentés par le premier édile, avant de donner rendez-vous à l’assemblée le 8 août pour un conseil municipal spécial, dédié au Syndicat mixte des transports urbains (SMTU).