Des milliers de pèlerins de l’agglomération guidés par la foi jusqu’à La Conception

A 7 heures, top départ sur plusieurs sites de toute l’agglomération : Montravel, Magenta, Normandie, Portes-de-Fer, Saint-Louis (Mont-Dore) ou encore Auteuil ( Dumbéa). C’est jour du pèlerinage de l’Assomption (lire par ailleurs), une célébration importante pour la communauté catholique, en l’honneur de la Vierge Marie. Dès les premiers pas des croyants, la pluie vient s’ajouter à la fête. Mais point de découragement pour les fidèles qui entonnent une prière, suivie de plusieurs chants religieux. « Oh, ce n’est rien, il pleut et alors ! Ce n’est qu’une fois dans l’année. L’important, c’est d’être guidé par la foi », lance Joyce, qui a démarré son périple depuis Koutio. Les prières ne cessent pas sur le parcours, tout le monde récite les paroles sacrées, connues de tous des pèlerins. Il n’y a aucune interruption.

D’ailleurs, chacun participe à cette marche religieuse à sa manière. Vers 9 heures, Thérèse, maman de quatre enfants, arrive bientôt à La Conception, imperturbable, seule. « C’est ma façon de participer au pèlerinage tous les ans. Je suis beaucoup plus concentrée sur mes louanges que si j’étais avec un groupe. Je veux remercier Maman Marie de la meilleure des manières », souligne Thérèse, qui reprend ses prières dès la fin de sa phrase. Quant à Philippe, Jacques et Roselle, ils sont présents à l’événement tous les ans, en trio. « Nous avons débuté au 5e Km, cette année. Jésus a fait une irruption dans ma vie il y a plusieurs années maintenant. On fait partie de l’église du Vœu, mais c’est ainsi qu’on procède tous les ans. »

Mais la façon la plus répandue de pèleriner, reste de marcher par église, ou par paroisse. Des dizaines de blocs, composés d’une cinquantaine de personnes, sont visibles sur le chemin menant à La Conception.

Une grande messe à 15 heures

« On préfère prier à plusieurs, et ça donne une meilleure ambiance sur le pèlerinage », informe Thibaut. Les fidèles de l’église Saint-Jean-Baptiste faisaient parti des groupes les plus importants, constitués d’une centaine de personnes. A 10 heures, la majorité des pèlerins sont présents sur le site de l’église de l’Immaculée-Conception. Des célébrations pénitentielles commencent. Pendant ce temps, une file d’attente immense se forme en face d’un sanctuaire dédié à la Vierge Marie, mis en place pour l’occasion. Il s’agit de l’étape finale du parcours, voire obligatoire. « Quand nous terminons notre voyage, nous devons passer ici, pour honorer Marie. C’est notre mère à tous », souligne Pascal, qui a effectué un aller-retour jusqu’au 6e km pour l’événement. Une statuette de la Sainte Mère est installée pour l’occasion. Ici, chacun procède à sa manière également pour rendre hommage à la Vierge. Certains embrassent l’icône, chantent, font des signes de croix, effectuent des vœux, réalisent une offrande, etc.

Vers 11 heures, des associations de jeunes chrétiens entonnent des chants religieux devant un public venu nombreux. Plusieurs instruments accompagnent les artistes. A midi, plusieurs jeunes présentent des danses chrétienne. « Nous les faisons à chaque grand événement », indique Amélie, de Rivière-Salée. L’ambiance est au rendez-vous. Les visiteurs du jour n’hésitent pas à enclencher quelques pas avec les jeunes. Pendant l’après-midi, les prières collectives et les animations se sont succédé, dans une ambiance conviviale.

A 15 heures, une grande messe a été donnée par Monseigneur Calvet, l’archevêque de Nouméa. A la fin de la journée, chacun est rentré chez soi, espérant avoir comblé la Sainte Vierge, par sa ferveur. Tous les pèlerins se sont déjà donné rendez-vous pour l’année prochaine.

Aurélien Pol