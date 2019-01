Loisirs. Cet été, retrouvez chaque samedi les associations et les centres de loisirs qui accueillent les jeunes pendant les vacances scolaires. Ils sont nombreux à Nouméa et dans le Grand Nouméa à offrir une variété d’activités sportives, manuelles, ou encore culturelles. Cette semaine, au Mont-Dore, les enfants des Piroguiers, des Scouts laïcs, du centre de l’Acaf, d’Ethnic music espoir et ceux en arts plastiques avec Julie Ferrand sont allés à la découverte du monde et des cultures.