Deux nouveaux services publics au village de Plum

Assurer une continuité de services publics aux administrés les plus excentrés. C’est tout l’enjeu de deux démarches entreprises par la municipalité à Plum.

Chambre funéraire

« En 2010-2011, nous avions envisagé un projet de morgue sur cette partie de la commune, pour aller avec le cimetière qui venait d’ouvrir », explique Vaea Frogier, adjointe en charge de l’état civil. « Mais devant les vives inquiétudes des riverains, le projet a été retravaillé. » L’espace de préparation des défunts et ses lourds équipements ont ainsi été abandonnés. Le tout au profit d’un simple lieu de veillée de 188 m2 pour honorer la mémoire des disparus avant leur mise en terre au cimetière, distant de 700 mètres. Le chantier vert qui vient de débuter consiste donc à construire deux salles de veille de 30 m2, dotées d’un mur rétractable pour accueillir les familles les plus nombreuses. Les lieux comprendront également un local administratif de 21 m2, ainsi qu’un parking de 50 places. Et malgré la proximité des chapelles américaine et œcuménique, toutes deux voisines, l’endroit pourra également servir de lieu de culte. D’une durée de dix mois, le chantier est en phase de terrassement. Financé sur fonds propres, cet équipement est estimé à 65 millions et sa livraison doit intervenir en avril 2020. En parallèle, une étude est menée en vue d’agrandir sous trois à quatre ans le cimetière de 400 à 500 places supplémentaires, qui est doté d’un ossuaire et d’un columbarium où le dépôt d’urnes est gratuit.

Une station biométrique

Stéphane et Sylvana sont les deux agents d’état civil qui ont été formés pour enregistrer les demandes de titre d’identité. Photo G.R.

C’est la nouveauté à l’annexe de la mairie du village. Un dispositif de recueil y a été installé pour enregistrer les demandes de passeport et de carte d’identité. Si la commune n’atteint pas le quota de 2 500 titres délivrés par an, qui fait partie des critères pour obtenir une nouvelle station biométrique, après huit ans d’attente, l’Etat s’est finalement rangé à l’argument de la distance et de l’éloignement des administrés. L’équipement a été installé en mai. Il est directement relié à l’Agence nationale des titres sécurisés, en Métropole. Un coffre-fort est en place pour stocker les précieux documents. « Nous sommes la deuxième commune la plus étendue du pays et les habitants de Yaté vont également en bénéficier. Je pense que l’on va avoir du monde », avance Vaea Frogier. Les rendez-vous pour déposer les dossiers ont lieu en après-midi. L’état civil est joignable au 43 76 00. Le délai réglementaire de délivrance d’un titre d’identité est de deux mois.