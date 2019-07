L’exposition de Stéphanie Velasco aura bien lieu en octobre

Une erreur s’est glissée dans notre édition du jeudi 17 juillet, dans l’article « Centre culturel : de nouveaux projets à l’honneur du second semestre ». L’exposition de l’artiste Stéphanie Velasco (www.stephanievelasco.com) intitulée Frénésie, sera visible dans le hall du centre culturel du 3 au 28 octobre, et non du 3 au 28 septembre. Les œuvres de l’exposition rétrospective « Voyage », de Denise Tiavouane, seront, elles, bien présentes du 3 au 28 septembre, aux heures d’ouverture du lieu.