La classe artistique renforcée de Boulari sur la voie du succès

A entendre la musique qui provenait hier du centre culturel, les jeunes de la classe artistique renforcée (CAR) créée au collège de Boulari en 2016, ont fait des progrès. Encadrés par des professeurs de l’AFMI (Association de formation des musiciens intervenants) et du collège, leur travail, chaque jeudi dans les salles et sur la scène du centre culturel, finit par payer. « Il y a eu beaucoup de progrès. Nous sommes très contents de cette classe. Ça a renforcé la cohésion entre les élèves qui ont adhéré au projet, même s’ils n’avaient pas de formation musicale à la base », confirme Jacques Thébault, le principal. « Ils s’entraident, l’absentéisme a baissé et la classe fait partie de celles qui ont de très bons résultats. » Depuis la sixième, les vingt-quatre élèves de la classe CAR de Boulari*, aujourd’hui en quatrième, apprennent le chant, ou la pratique d’un instrument, en plus de leurs matières générales. « Même pendant les sorties théâtre, ce sont les élèves les plus disciplinés », constate Grégory Louzier, chef du service de la culture.

Leur cursus de quatre ans, composé de cours de pratique collective et semi-collective sur les musiques actuelles (chant, pratique d’un instrument), a été mis en place en même temps que les deux autres CAR ouvertes en 2016, à Auteuil et à Koumac. Un test avait été mené par l’AFMI à Houaïlou il y a quinze ans, rappelle Alain Guarese, son directeur.

Une classe artistique renforcée Au lycée en 2021

Hier matin, les collégiens répétaient leur prestance sur la grande scène du centre, en vue du concert qu’ils donnent chaque fin d’année. Si tous apprécient aujourd’hui de chanter ou de jouer d’un instrument, presque aucun d’entre eux ne connaissait la musique avant d’entrer en classe CAR. « C’était une volonté du collège de prendre une classe lambda. L’objectif n’est pas musical, mais plus de gérer des problématiques de savoir-être et de respect, détaille Alain Guarese. On souhaite aussi montrer qu’on n’est pas obligé d’apprendre le solfège pour jouer de la musique. La complexité peut être amenée après. » La ville souhaiterait prolonger l’expérience en 2021, si le lycée du Mont-Dore accepte, et si des fonds sont trouvés d’ici là. « L’idée à terme serait de créer une vraie filière musique au Mont-Dore, qui démarrerait dès le primaire. Le but, c’est de donner une ouverture sur la culture en général, des valeurs et de susciter des passions. Ce seront peut-être les futurs artistes de demain, se prend à rêver Grégory Louzier. Mais on a encore du travail, et il manque des professeurs malgré le gros travail de l’AFMI. » La classe de sixième de Boulari, elle, pourrait accueillir des petits nouveaux, déjà imprégnés de musique dans le cadre du dispositif national Orchestre à l’école (lire par ailleurs).

Il reste encore un an aux jeunes pour terminer leur apprentissage. « Notre objectif est que l’enfant réussisse sa scolarité et soit capable de s’orienter vers un métier. On pourra accompagner ceux qui veulent faire carrière, mais ça n’est pas l’objectif premier », pose le directeur. Les collégiens CAR ne souhaitent d’ailleurs pas forcément travailler dans le monde de la musique et entendent plutôt profiter de leur passion et du voyage de classe en Nouvelle-Zélande en 2020, à la rencontre de jeunes qui partagent la même passion musicale.

J.J.

