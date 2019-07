La pomme de terre à l’honneur à La Briqueterie

De « très jeunes » écoliers, des sections des petits et des grands, âgés de 3 à 5 ans à peine, s’attellent à la tâche hier, vers 8 heures, à l’école La Briqueterie, au Vallon-Dore. Concentrés, ils s’initient tous à l’agriculture biologique dans le cadre des Jardins pédagogiques, une opération mise en place par la ville il y a quatre ans, pour permettre aux élèves et aux professeurs d’implanter des cultures dans les établissements de primaire à des fins scolaires. Les enfants ont aménagé un espace plutôt particulier, hier. « Nous avons vu, dans un article des Nouvelles calédoniennes, qu’une rizière avait été implantée à l’école La-Rizière. C’est à partir de ce moment que je me suis dit, il faut aussi que l’on mette en place un projet propre à notre établissement, explique Tania Ouaka, la maîtresse en charge de la classe. Nous avons alors décidé d’installer un miniconservatoire de la pomme de terre. »

Six espèces de pomme de terre différentes

Pour la création du miniconservatoire, l’Ocef a donné plusieurs semences de pomme de terre, de six espèces différentes.

Le choix de ce tubercule n’est pas dû au hasard. « Tout d’abord, cette culture ne nécessite pas de préparation complexe. Dès que la semence est mise en terre, elle donnera des pommes de terre rapidement. Et visuellement, c’est très parlant. Tous ces éléments sont importants quand on est si jeune », souligne Camilles Pierre, le président de l’association Pacific loisirs, prestataire dans cette initiative. Pour les semences, l’école a effectué une demande auprès de l’Office de commercialisation et d’entreposage frigorifique (Ocef). Le régulateur des marchés agricoles a offert des dizaines de « graines sélectionnées », de six espèces différentes. Une parcelle est dédiée à chaque « famille ». Hier matin, les écoliers achèvent le quatrième espace de ce type. « Pousse vite petite pomme de terre ! Pousse vite petite pomme de terre », chantent-ils tous gaiement à l’unisson, tout en donnant les derniers coups de pelle. Tout le monde connaît la composition de la parcelle par cœur, et son vocabulaire dédié. « Du carton pour les lombrics, du compost et de la terre amendée. » Camilles Pierre précise : « J’encadre uniquement, c’est eux qui font tout. Avec cet apprentissage, certains plantent chez eux avec leurs parents. »

Dans quatre mois, les élèves récolteront leurs premières pommes de terre. Chacun réfléchit déjà à des idées de plats à concocter.