La prochaine édition de Brocantia annulée

La prochaine édition du vide-greniers Brocantia, prévue le dimanche 1er septembre, au parc de La Coulée, a été annulée. Lundi, l’information a fuité sur les réseaux sociaux. « Après m’avoir autorisée à organiser l’événement "Brocantia", le dimanche 1er septembre, de 8 heures à 13 h 30, le maire de la commune du Mont-dore a pris la décision d’annuler mon vide-greniers à deux semaines de l’événement », s’est exprimée Maeva Lesage, organisatrice de la manifestation, sur la page Facebook de sa société Paradise events. Invitant « à voir directement la mairie » pour plus de détails, celle-ci a conduit la collectivité à réagir. Dans un communiqué, la ville explique que « compte tenu de l’engouement suscité par cette animation privée, les conditions de sécurité aux abords du parc ne semblaient pas réunies » et évoque « des difficultés de circulation et d’accessibilité » lors de la précédente édition de cette manifestation, le dimanche 21 juillet. Se disant « très favorable à toute forme de manifestations, mais toujours en respectant les règles de sécurité », la commune précise que « des travaux d’extension sont à l’étude afin de valoriser le parc de La Coulée ».