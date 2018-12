Mont-Dore. Le soleil n’a pas été le seul à faire grimper le thermomètre, hier, lors de la journée de Noël du Centre communal d’action sociale (CCAS). Entre vocalises, tours de piste et bonne humeur, les 250 convives, seniors et personnes en situation de handicap, ont chauffé l’ambiance du centre culturel, et de la Case des communautés jusqu’à 16 heures, sous l’œil bienveillant des équipes du CCAS, et du maire, Eric Gay, venu saluer les anciens.