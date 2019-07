Les 440 élèves de James-Cook s’affrontent aux Olympiades

Vers 9 heures, hier, les tribunes du stade Victorin-Boewa vibraient déjà aux sons des cris d’excitation et des battements saccadés des mains d’enfants. C’était le jour des Olympiades de sport de l’école internationale James-Cook ! Les 440 élèves de la structure étaient réunis pour l’occasion. Chacun représente sa maison. « Nous en avons quatre : les Tigers, Les Phoenix, les Pumas et les Eagles. C’est un concept anglo-saxon. Les lycéens, les collégiens et les écoliers sont répartis dans ces maisons, qu’ils ne quittent plus dès leur entrée dans l’établissement », explique Vanessa Gervolino-Busiau, la directrice.

Avant le début des hostilités, les élèves ont défilé autour du stade. Des danses de pom- pom girls ont été présentées au public.

Une coupe pour les vainqueurs

A 10 heures, les épreuves pouvaient commencer. « Nous proposons essentiellement des disciplines issues de l’athlétisme », indique la responsable de James-Cook. Saut en longueur, course de haies, lancer de vortex, relais, sprint... il y en avait pour tous les goûts. Même les tout petits ont participé, via des ateliers adaptés (voir photo).

A la fin de l’événement, tout le monde est récompensé. Les gagnants remportent une coupe, qui s’ajoutera au palmarès de leur maison.

Aurélien Pol