Les agents d’accueil valorisés

MONT-DORE. Les agents d’accueil de différents services de la ville (affaires générales, état civil, finances, etc.) vont être valorisés dans leur travail. Conformément à une disposition du Congrès de juin 2008, le dernier conseil municipal a acté une prime pour les agents en contact avec le public. La décision fait suite à la démarche Qualiville engagée par la commune, en 2017, destinée à améliorer ses services aux administrés. Hier, Jacqueline Pouyé, du Pont-des-Français, est venue régler sa redevance enlèvement des ordures ménagères à la mairie. Elle a tout de suite été orientée par Nassaié Qenegei. Formées depuis 2017, Lydia Phadom et elle assurent l’accueil physique et téléphonique de la mairie, du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 15 h 30. La rénovation de l’hôtel de ville, avec ses deux bornes numériques, également prévues dans la démarche Qualiville, a changé la donne pour elles. « C’est plus agréable et spacieux. Les bornes sont un plus par rapport à la gestion de la file d’attente. Ça a pris du temps, mais aujourd’hui, les administrés arrivent à les manipuler, même les vieux. » Photo J.J.