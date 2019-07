Les Calédo-reporters tentent de rallier Pondichéry

«Les voyages scolaires marquent les jeunes à vie. L’idée est de quitter l’Océanie pour aller à la rencontre d’une culture totalement différente. » Sébastien Cathala, professeur d’histoire géographie au lycée du Mont-Dore, fait partie du large comité de parents et de personnel de l’établissement qui soutient le voyage des élèves de 1re STMG en Inde en 2020. Le but : rencontrer leurs correspondants du lycée français de Pondichéry, qu’ils découvrent dans le cadre du projet : « LMD - Pondichéry : Un pont-Dore pour un monde durable. » Concrètement depuis fin 2018, les élèves des deux établissements échangent autour de leur culture et confrontent leurs points de vue sur des questions touchant au développement durable et aux actions menées dans chacun des deux pays afin d’y contribuer. Le 11 juillet, le lycée a autorisé l’idée de voyage en Inde des trente « Calédo -reporters ». Là-bas, ils produiront des chroniques en direct pour la webradio du lycée et réaliseront un reportage, qui pourrait être médiatisé.

Une Cagnotte jusqu’en novembre

Si tout a été planifié, la question du coût persiste. « Ils seront logés par leurs correspondants indiens et la vie sur place ne coûte pas cher. Mais il reste à financer les billets d’avion », souffle Sébastien Cathala. Demande de subventions tous azimuts, cagnotte en ligne, ventes diverses comme celle de ce matin, samedi, devant la DITTT (gâteaux, brochettes) ou encore journée loto au lycée (5 octobre), ont été imaginées par les jeunes pour parvenir à leurs fins. « Karen Bataille, professeure documentaliste, et moi sommes fières de nos élèves et de leur investissement en dehors du temps scolaire. Ce projet leur tient à cœur. Ils deviennent acteurs de l’organisation des différents événements et de la recherche de financements », se réjouit Aude de Malet, leur professeur principale d’économie gestion.

Sébastien Cathala en appelle à toutes les bonnes volontés : « Un point sera fait en novembre. Si nous n’avons pas réuni assez de fonds pour payer les billets, ou de promesses de dons, nous devrons décaler. »

J.J.

Savoir+

Facebook : Les Calédo-reporters en IndeCagnotte : www.leetchi.com/c/les-caledo-reporters-en-inde