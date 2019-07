Les jeunes sapeurs-pompiers lancent leurs Olympiades

« Les pompiers ont leur bal et organisent, aujourd’hui, de nombreuses activités, mais on n’avait encore rien fait pour nos jeunes. » Déléguée des Jeunes sapeurs-pompiers (JSP) auprès de l’Union des pompiers de NC, Isabelle Marlier est à l’origine des premières Olympiades des JSP, qui auront lieu demain, samedi, au stade Victorin-Boewa (Boulari). Les JSP comptent, aujourd’hui, quatre brigades sur le Caillou : Mont-Dore (2012), la première, Koumac, Païta, et depuis cette année, Dumbéa*. Epreuves sportives entre jeunes, mais aussi avec les pompiers du Caillou déjà formés, et autres corps de la sécurité (gendarmerie, polices, armées, etc.) s’enchaîneront sur le stade toute la journée, en plus de la tenue de stands de restauration et des amicales de chacun (lire par ailleurs).

Si seuls les apprentis pompiers, leurs aînés et d’autres professionnels de la sécurité pourront participer aux épreuves d’athlétisme, le public est invité à venir profiter du spectacle, et à encourager les participants. « Dès 8 heures, nous allons faire nos propres Jeux du Pacifique, avec un défilé des différentes sections. Puis, il y aura des épreuves toutes les trente minutes [...] Notre but est de mettre en avant les JSP et de promouvoir la filière. Mais aussi de créer des liens avec ceux qu’ils rencontreront par la suite en caserne, et sur le terrain, en échangeant autour du sport. »

« La même valeur, de Pouembout à Nouméa »

Si les Olympiades de demain se déroulent bien, elles pourraient être ouvertes au public lors d’une prochaine édition, « même si ça n’est pas notre objectif aujourd’hui », indique Isabelle Marlier. Cette reconnaissance publique, les jeunes sapeurs la recherchent pourtant depuis quelque temps maintenant. « Cela fait deux ans et demi que nous travaillons afin qu’ils soient reconnus par leurs pairs et dans leur parcours. » Validation des statuts des JSP et de leurs animateurs, qui doivent bientôt être représentés au Congrès, mais aussi reconnaissance des anciens déjà formés, et mise en place d’un examen territorialisé « qui aurait la même valeur de Pouembout à Nouméa », sont autant d’obstacles qu’ils leur resteront encore à franchir, au-delà des épreuves de ce week-end.

*A lire sur lnc.nc : « La ville a choisi ses premiers jeunes sapeurs-pompiers ».

Savoir +

Renseignements auprès d’Isabelle Marlier au 76 40 19.