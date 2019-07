Les lycéens visualisent leur avenir pendant une semaine

MONT-DORE. Afin d’aider ses élèves à faire les bons choix pour leur avenir, le lycée du Mont-Dore organise depuis hier sa 2e Semaine de l’orientation. « Cette action s’inscrit dans notre volonté de rendre originale et utile l’information que nous pouvons apporter à nos élèves, et étudiants de BTS, à travers des initiatives variées, détaille l’établissement, désireux d’accompagner les jeunes dans la nouvelle réforme du lycée et du bac 2021. Ces interventions font appel à des compétences internes, mais aussi à des intervenants extérieurs du monde de l’enseignement ou du monde professionnel. »

En plus des renseignements à l’année, les élèves (seconde, première, terminale, BTS), rencontreront par exemple cette semaine des étudiants de l’EGC, ou bénéficieront, pour ceux de seconde, de simulations originales de cours afin de les aider à confirmer leur choix d’orientation.

Avoir des exemples

Les 1re, eux, iront à la rencontre d’entreprises du Grand Nouméa afin de découvrir de futurs métiers sur le terrain. Après La Périgourdine du Pacifique hier (notre photo), ce sera au tour de Newrest, de Paddock Creek, des Eaux du Mont-Dore, de la GBNC, et de Biscochoc, d’ouvrir leurs portes aux jeunes jusqu’au 2 août. « L'idée est de leur présenter une organisation et son activité. Au lieu de travailler sur des manuels scolaires, les élèves préfèrent avoir des exemples d'entreprises locales, et les voir de leurs propres yeux », commente Aude de Malet, enseignante en économie gestion. La Semaine de l’orientation se terminera par la participation de l’établissement au Salon de l’Etudiant.