Les Piroguiers, un centre attractif

MONT-DORE. De nombreux centres de vacances n’ont pas ouvert leurs portes dans la commune ces deux dernières semaines, faute de participants. Au centre de loisirs de Plum, les Piroguiers font office de résistants. Les animations sont ouvertes aux 3 à 17 ans. La formule gagnante ? Proposer des activités terrestres et nautiques. Plus d’une trentaine de jeunes ont participé à cette dernière semaine. Planche à voile, volley-ball, baignade et balade étaient au rendez-vous.