Les relations de voisinage au cœur du conseil de quartier

Tapages nocturnes

Excédé par les « kermesses » intempestives rues des Caniches et Victorin-Boewa, un habitant a demandé aux deux agents de la police municipale présents de rappeler leur procédure d’intervention. « Nous prenons d’abord contact, en demandant de baisser le son. C’est la première mise en demeure. Si nous devons rappeler, nous verbalisons à hauteur de 10 000 francs et si l’on nous rappelle une troisième fois en une heure, nous venons au contact avec la gendarmerie et nous saisissons le matériel », ont-ils répondu.

Vols et cambriolages

Une recrudescence de cambriolages et de vols a lieu, depuis quelques semaines. La gendarmerie invite à la prudence, à fermer portes et fenêtres et évoque le dispositif de participation citoyenne.

« Si vous voyez des choses inhabituelles, n’hésitez pas à appeler la gendarmerie pour fournir des renseignements mais, surtout, n’intervenez pas vous-mêmes », a insisté l’officier, à la recherche de référents.

Alcoolisation sur la voie publique

Au premier contact, la gendarmerie demande aux individus de se disperser et l’alcool est saisi. « Si ça se passe mal, les personnes sont placées en Ivresse publique manifeste à la brigade du Pont-des-Français. Le lendemain matin, un timbre-amende à 10 000 francs leur est adressé », a renseigné un officier de gendarmerie. Toutefois, la police municipale ne peut seule saisir l’alcool. « La liberté des uns s’arrête quand elle empiète sur celles des autres », a réagi Frédéric Paties, qui a présidé la séance.

Chiens errants

La fourrière a mené 137 interventions depuis début juin dans le quartier. Un nombre important d’animaux en divagation a été signalé, rue de l’Angora. En l’absence de réponse de la fourrière, la police municipale peut être contactée pour intervenir.

Les déjections sont pointées du doigt, notamment sur le terrain synthétique de baseball ainsi que des molosses laissés libres, non tenus en laisse, le long de la nouvelle promenade.

Mauvaise visibilité

Rue André-Burck, un voisin signale des faux poivriers qui réduisent la visibilité sur la route. « Une grande campagne va être menée sur toute la commune, au début du mois prochain », l’a rassuré Jean-Jacques Afchain, le 5e adjoint.

Des résidents ont également signalé que l’éclairage du rond-point de la voie de dégagement est, à hauteur de la station Mobil, n’était plus assuré.

Vitesse excessive

Rue des Flamboyants, une riveraine s’émeut de la vitesse excessive de certains véhicules. Une réfection de chaussée est prévue et des ralentisseurs doivent être installés, a affirmé Jean-Jacques Afchain.

Savoir +

Prochain conseil de quartier, aujourd’hui, à 16 h 30, à l’école Saint-Joseph-de-Cluny, à La Conception.