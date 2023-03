Mont-Dore : l'origine des symptômes apparus à la résidence Croix du Sud reste inconnue

Le 4 février 2022, la direction de la sécurité du Mont-Dore alertait le maire à la suite d'un rapport de la police municipale : depuis plusieurs semaines, des enfants de la résidence Croix du Sud, à Saint-Michel, présentaient des symptômes digestifs et cutanés communs. S'en est alors suivie une enquête de plusieurs mois, menée par les services de la ville, la Direction des affaires sanitaires et sociales (Dass) et la Sic, le bailleur de la résidence. Plus d'un an après ce soupçon de contamination, rien n'a permis de faire la lumière sur cette affaire. "Ce n'est pas faute d'avoir cherché", fait remarquer Chantal Creugnet, cheffe du service hygiène et santé de la ville du Mont-Dore. Dès le 7 février 2022, des premières analyses des eaux du réseau communal avaient été réalisées. Si les résultats ont d'abord affiché une non-conformité, il a été conclu à un "défaut de prélèvement". Deux semaines plus tard, de nouvelles analyses du laboratoire Lab'eau écartaient la piste d'une contamination de l'eau. "Il aurait été étonnant que cela vienne du réseau, qui alimente 6 000 habitants, alors que seuls ceux de Croix du Sud étaient touchés", abonde Olivier Berthelot, adjoint au maire chargé de l'environnement, de l'hygiène et de la santé publique. Des prélèvements de sols et d'eau du robinet sont toutefois envoyés en Métropole pour des analyses complémentaires. Les résultats révèlent la présence d'un pesticide et d'un solvant dans le sol, mais rien qui ne puisse être lié aux pathologies.

Principe de précaution

Sans éléments de réponse, le principe de précaution déclenché par la Dass en février a été maintenu jusqu'en août. Plusieurs mois pendant lesquels la Sic a continué de distribuer des bonbonnes d'eau potable à ses résidents.





En parallèle, le bailleur a procédé au curage du creek mitoyen, qui avait inondé la station d'épuration de la résidence. "De notre côté, on a accéléré le raccordement du lotissement au réseau d'assainissement de la ville", indique Chantal Creugnet. La station d'épuration de Croix du Sud a ainsi été entièrement démontée en septembre. À la levée du principe de précaution, confirmée par la Dass le 3 août, "on a travaillé sur un protocole de suivi", imposant l'analyse des eaux de consommation en cas d'inondation. Une procédure renouvelée à trois reprises entre novembre et décembre. "Les analyses sont revenues conformes." Comme convenu avec les habitants, la Sic a alors mis un terme à la distribution de bonbonnes d'eau, entamée neuf mois plus tôt. Depuis, les habitants ont repris la consommation d'eau du robinet et ont dû se faire une raison : ils n'auront pas davantage de réponses.