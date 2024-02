Comment réduire les inégalités femmes-hommes dans le domaine de la santé ? 

Etre en bonne santé "physique et mentale" est un droit fondamental. Pourtant, sur un même territoire, les inégalités entre les femmes et les hommes se retrouvent jusque dans cette sphère. Et le Caillou n'échappe pas à cette règle.

"Les femmes sont par exemple plus atteintes par les maladies cardiovasculaires et sont souvent mal diagnostiquées, soit parce qu'elles ne prennent pas le temps pour leur propre santé, soit parce qu'elles sont éloignées des systèmes de soins et qu'elles sont plus attachées à gérer la santé de leur entourage", glisse Isabelle Champmoreau, la vice-présidente du gouvernement, loin d'être fataliste.

C'est pourquoi l'exécutif organise une grand événement festif, au centre-culturel du Mont-Dore, le samedi 9 février, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, sur le thème de la santé et du bien-être au féminin.

Pour ce faire, de nombreuses activités gratuites seront proposées "à toutes et à tous", tout au long de cette manifestation. Courses, sport en tous genres, rencontre avec des coachs en reconversion professionnelle... Il y en aura pour tous les goûts, histoire d'être bien dans sa tête et dans ses baskets.

"Lever certains tabous"

"Il y aura également une sexothérapeute avec qui on va parler de la sexualité, de l'éducation à la sexualité et une autre thérapeute pour aborder les problématiques de couple, histoire de lever aussi les tabous sur un certain nombre de sujets", poursuit Isabelle Champmoreau. En marge de cette journée, le personnel médical, l'Adavi (association d'aide aux victimes), ou encore les stands de la police et de la gendarmerie pourront également accueillir la parole de certain(e)s participant(e)s, victimes de violences.

Quel plan pour réduire les inégalités ?

Une manifestation qui s'inscrit dans un plan plus global du gouvernement pour tenter de réduire les écarts entre femmes et hommes, encore très prégnants dans la société calédonienne. "Nous avons par exemple adopté cette loi du pays sur l'égalité salariale et professionnelle, qui nous a également permis de prendre des dispositions importantes pour la famille avec le congé de paternité ou encore l'aménagement du congé de maternité, poursuit la vice-présidente du gouvernement. Ce sont donc tous ces axes qui sont pris en compte et nous espérons que par de la prévention, par de l'égalité au travail et dans la formation, par ces congés partagés, nous puissions aussi avoir un meilleur accès des femmes à leur santé."

Mieux sensibiliser aux maladies cardiovasculaires et à l’endométriose Cette manifestation sera l’occasion de mettre l’accent sur deux pathologies "au cœur des problématiques de santé" au féminin : les maladies cardiovasculaires, qui représentent la première cause de mortalité chez les femmes dans le monde ainsi que l’endométriose, maladie gynécologique inflammatoire, pour laquelle on dispose encore de peu d’informations sur le Caillou. "On sait qu’à l’échelle mondiale, 10 % des femmes en âge de procréer sont concernées. Les médecins nous disent que ces chiffres sont applicables ici. Mais quand on voit le nombre de cas pris en charge au niveau de la Cafat, on est bien en dessous de ces 10 %, regrette Isabelle Champmoreau. On voit qu’il y a bien souvent un diagnostic tardif, ce qui nous inquiète, car il y a une progression de la maladie. On espère ainsi pouvoir bien mieux informer les jeunes filles. Et nous travaillons avec un médecin du Médipôle pour mettre en place toute une filière en Nouvelle-Calédonie par de l’information, du diagnostic et de la prise en charge, notamment médicale auprès de la Cafat." Pour ce faire, une patiente experte Véronique Pereira viendra sur le Caillou, notamment dans les établissements scolaires entre le 8 et le 13 mars. Un déplacement qui pourrait être l’occasion de créer une association locale pour les Calédoniennes souffrant de cette pathologie.