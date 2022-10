Mont-Dore : Plus de 100 millions pour équiper les écoles en climatisation

L'amélioration du confort thermique dans les écoles du Mont-Dore avance. Accordée par le bureau de la province Sud le 20 septembre, une subvention de 103,8 millions de francs va permettre de continuer à équiper les 150 classes de la ville en climatisations alimentées par panneaux photovoltaïques. 17 écoles sont concernées jusqu'à 2024 : quatre en 2022, sept en 2023 et six en 2024.

Fin 2021, la mairie a acté la pose de 4 900 panneaux photovoltaïques destinés à équiper "trente-huit toits de la ville d'ici fin 2022", pour une baisse de la facture estimée à 40 %. Le coût de ces panneaux et des climatisations a été évalué à 361 millions de francs, financés à 50 % par l'État, 15 % par la province Sud et 35 % par la ville. "Par délibération du 5 novembre 2020, la province Sud a adopté un dispositif d'aides aux communes pour leur permettre d'améliorer la qualité de l'air et le confort thermique et phonique des écoles. Cette aide correspond au maximum à 75 % du coût d'investissement, plafonné à un million de francs par salle de classe", rappelle la Maison bleue.