Un forum des métiers pour mieux préparer son orientation

Matinée d’échanges, hier, au collège de Plum, où les élèves de troisième et quatrième ont été invités à passer de salle en salle pour écouter des professionnels venus présenter leur métier. Tenu chaque année, ce forum des métiers a d’ailleurs été organisé par les vingt et un élèves de 3e prépa pro de l’établissement. Fabrication d’affiches, prises de contacts, accueil des invités, ces collégiens étaient à la manœuvre, hier, et sont allés chercher leurs camarades, après avoir installé les intervenants conviés dans des salles de classe. « L’objectif était d’avoir aussi bien des professionnels que des représentants des lycées, pour qu’ils préparent leur orientation. Car si certains savent très bien ce qu’ils veulent faire, d’autres sont un peu perdus », explique Morgane Monnier, leur professeur principal.

Bac pro soins

Durant deux heures, les élèves ont ainsi été laissés libres de passer d’une salle à l’autre pour suivre les interventions de leur choix. Et poser des questions, à l’aide d’un questionnaire préparé à l’avance. Face à eux, des représentants de la brigade équestre de la police municipale du Mont-Dore, deux officiers de la marine et de l’armée de terre, des personnels de Carsud, de la GBNC, des sapeurs-pompiers, mais également le responsable de la médiathèque de Boulari, des représentantes de la Mission d’insertion des jeunes et des lycées Jean-XXIII et du Mont-Dore.

Rentrant tout juste de leur semaine de stage, les élèves de troisième doivent très prochainement renseigner leur choix d’orientation. Et pour s’aider, ceux de 3e prépa pro se sont déjà rendus en visite aux lycées Pétro-Attiti ainsi qu’à Saint-Pierre-Chanel, à La Conception. De quoi guider Fanny Fiafialoto, 14 ans. « J’ai entendu parler d’un bac pro accompagnement soins et services à la personne », raconte l’adolescente, qui aime bien s’occuper des personnes âgées et des enfants. Idem pour Estelle Filimoehala, 15 ans, qui s’oriente vers les options gestion, administration et commerce. Mardi, les 3e A prépa pro poursuivront leur visite, en se rendant au lycée Jules-Garnier.