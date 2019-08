Le Centre communal d’action sociale et le centre culturel de Boulari organisent une représentation du spectacle Flamenco, réservé aux seniors, avec la danseuse madrilène Cristina Calzado, le chanteur Carlos Soto Montes, les guitaristes Doulen et Joémy Batista et les musiciens du groupe Fuego Ritano, le jeudi 22 août. Renseignements et réservations se font au 41 03 20.