MONT-DORE. Après une première matinée d’ouverture réussie, samedi, au marché municipal, la 10e édition de la semaine Handicapable s’est poursuivie hier au centre culturel. La journée était dédiée à la sensibilisation des jeunes et à la rencontre avec les personnes en situation de handicap. Ateliers découverte, course d’orientation et spectacles ont permis aux primaire de la commune, comme à leurs aînés handicapés, d’en apprendre un peu plus les uns sur les autres.