Une mini fête foraine au Dumbea Mall jusqu’à la fin du mois

Dumbéa. Manèges, châteaux gonflables, stands de vente de churros et de bonbons sont visibles sur le parking du Dumbea Mall, depuis le début du mois. « C’est un événement organisé par la galerie. Et franchement, il y a beaucoup de monde qui vient. L’ambiance est conviviale et la sécurité au top. On reste jusqu’au 31 juillet », explique Nicolas Moisson, responsable de l’espace « pêche à la ligne ».

La mini fête foraine est ouverte du lundi au samedi, de 9 heures à 20 heures. Petite exception le jeudi, la manifestation est prolongée jusqu’à 21 heures et dimanche, l’événement sera en place de 9 heures à 13 heures.

Photo A.P.