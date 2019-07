Une nouvelle route vers le parc de la rivière Bleue

«Les 30 000 visiteurs annuels du parc transitent par cette voie, qui part de la RP3 jusqu’au guichet d’accueil. La piste avait été revêtue d’un simple goudronnage il y a un peu plus de vingt ans. » Responsable du parc provincial de 2001 à 2004, Joseph Manauté a repris les rênes du lieu en 2008. Grâce à sa formation d’ingénieur forestier, il a pu participer à l’élaboration des travaux provinciaux en cours, depuis début juin, sur la route d’entrée du parc. Abîmée par le temps et les grosses quantités de pluie qui s’abattent chaque année sur la zone, elle avait bien besoin d’un coup de neuf. « Le sol est gorgé d’eau pendant de longues périodes, cela déstructure la couche sous le revêtement. Les accotements s’érodaient aussi, impliquant un rétrécissement de la voie et des soucis de sécurité lorsqu’il pleut, surtout au croisement à l’entrée », détaille le directeur. Il salue « la qualité du travail réalisé, en bonne intelligence avec la direction de l’équipement. »

6 à 8 % de fréquentation en plus par an

Renforcement des accotements, élargissement de la bande de roulement, pose de revêtement sur 3 km : la route devrait gagner en confort et en durée de vie. La fin des travaux est prévue au plus tard à la mi-août, après le marquage - grande nouveauté - et l’installation de la signalisation. « L’objectif était d’améliorer le confort. Ce sont des travaux simples », confirme Guillaume Derquennes, chef de la subdivision Sud à la direction de l’équipement de la province. Mais pourtant essentiels. « Une grande partie de notre clientèle est familiale : il devenait important de remettre en état cet accès. Il s’agit tout de même de la voie d’entrée du plus grand parc provincial de Calédonie, dont la fréquentation augmente de 6 à 8 % pour an », pose le directeur.

Demandés depuis plusieurs années, ces travaux sont inclus dans le plan pluriannuel d’investissements de renforcement routier du pays. « On a effectué des demandes ces cinq dernières années, mais nous comprenons la stratégie de remettre d’abord les axes routiers les plus fréquentés en état, comme la RP3, de La Coulée jusqu’ici. Aujourd’hui, grâce à ça, le parc est accessible depuis Nouméa en 45 minutes. » Les travaux sur la RP3, du parc provincial jusqu’à Yaté, pourraient reprendre cette année, avant plusieurs tranches annuelles.