Vale a présenté son département environnement au lycée

Mont-Dore. Mathilde Verdier, ingénieure environnement à Vale NC, est venue présenter la diversité des métiers liés à l’environnement dans le monde minier et industriel, hier, aux élèves du BTS Métiers des services à l’environnement (MSE) et des première pro Gestion des pollutions et protection de l’environnement (GPPE), au lycée du Mont-Dore. « Nous voulons faire connaître les métiers chez Vale NC aux jeunes, qu’ils sachent quelles sont les opportunités […] Nous sommes prêts à intervenir de nouveau pour faire découvrir tous les corps de métiers », s’est exprimée l’ingénieure. « Cette intervention nous a permis d’en apprendre davantage sur le métier d’ingénieur en environnement et nous donne une idée de ce que Vale entreprend pour ses sites miniers dans le secteur du développement durable. Personnellement ça m’a donné des idées de métiers pour plus tard », a apprécié Yamila Boavoua, élève en BTS MSE.

Photo Aude de Malet