Vers des navettes maritimes plus imposantes en 2020

Lancé le 11 mars, le service expérimental de navettes maritimes semble donner satisfaction aussi bien aux Mondoriens qu’au Syndicat mixte des transports urbains (SMTU). Ce dernier mène actuellement une consultation en vue d’exploiter de plus grosses unités entre le Vallon-Dore et port Moselle. La clôture des offres est prévue le 27 septembre.

Sur les rotations de 6 heures, de 6 h 30, de 16 heures et de 16 h 30, « nous avons atteint des taux de remplissage qui sont très corrects », estime Christophe Lefèvre, directeur du SMTU. Dans les semi-rigides douze places des deux opérateurs qui assurent la liaison 44,82 % des sièges sont occupés sur ces créneaux. A l’inverse, sur les autres tranches horaires, la fréquentation s’effondre. Le taux de remplissage tombe à 6,91 % à bord des embarcations. Pas de quoi dissuader le SMTU de poursuivre l’expérience à un niveau supérieur.

Cent places à bord

Dans l’appel à concurrence émis, des bateaux de 50 à 60 places, « pouvant même aller jusqu’à 100 » sont recherchés. Notamment pour pouvoir naviguer de nuit et par mer forte, chose que ne peuvent pas faire les navires actuels. Et pour permettre aux armateurs d’amortir l’investissement, les contrats de délégation de service public porteraient sur 7 à 10 ans. Autre impératif mentionné : la possibilité d’un toucher au wharf RFO, en baie de Sainte-Marie, est toujours d’actualité. Sans pour autant être très populaire. « Quand on voit le retour d’expérience, on a l’impression que les gens ne veulent pas y aller, résume Marc Zeisel, président du SMTU. Il faudrait également une correspondance avec un véhicule dédié parce qu’on aurait du mal à accéder au reste du réseau à partir de là-bas. »

A contrario, à quelques encablures de port Moselle, les usagers auront accès au Pôle d’échange du réseau Tanéo situé à proximité de la gare routière. Interrogés, jeudi dernier, par une conseillère municipale du Mont-Dore, les deux dirigeants se sont par contre refusés, pour l’heure, à instaurer un arrêt des navettes à la marina de Boulari. « Plus nous nous arrêtons, plus nous avons de clientèle, certes, mais plus nous allons ralentir la ligne et moins cela va être pertinent pour ceux qui sont en bout de ligne », analyse Christophe Lefèvre.