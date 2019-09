centre-ville. Reporté, il y a quelques semaines, pour cause de mauvais temps, l’hommage au film culte Easy rider a finalement eu lieu vendredi soir. Près de 80 motards du club New Caledonia Free bikers ont paradé sur leur Harley-Davidson le long des baies avant de rejoindre la place des Cocotiers. Membres du club et autres passionnés de motos ont assisté à la diffusion d’Easy Rider qui vient de fêter ses 50 ans. Pour les fans, c’est toute une philosophie.