Admise à l’École normale, une ancienne du Lap témoigne

«J’ai réussi le concours de l’École normale supérieure de Lyon et je reviens à ma prépa d’origine », introduit Clara-France Valet. Hier, cette ancienne du lycée Lapérouse a présenté son parcours à des élèves en classe préparatoire aux grandes écoles. Un cursus qu’elle a elle-même suivi il y a peu.

Sans discours préparé, la jeune femme s’est livrée au jeu des questions-réponses avec les étudiants. Et les demandes n’ont pas manqué.

« Les élèves ne doivent pas se sous-estimer »

L’auditoire s’intéresse au déroulement de l’épreuve orale. « Tu ne lis pas tes notes, mais tu parles à partir de tes notes », décrit Clara-France Valet. Avant de conseiller : «À l’oral, il ne faut pas donner l’impression de douter. Il peut y avoir un public », indique-t-elle. « Les membres du jury étaient sympas, mais ce n’est pas parce qu’ils sont sympas, qu’ils vont te mettre une bonne note », raconte-t-elle.

L’ambiance de la prépa de Rennes (lire par ailleurs) et le rythme de travail intriguent également les étudiants en hypokhâgne et khâgne. « Moi je révisais avec une copine, comme ça, ça m’obligeait à travailler », fait savoir Clara-France Valet.

Outre ses remarques et ses conseils, la jeune femme avait bien un message à faire passer. « Les élèves calédoniens ne doivent pas se sous-estimer par rapport à ceux de la Métropole. Ils n’ont pas à avoir de complexes. » Elle en veut pour preuve sa propre expérience : «Tu sors de Calédonie, tu ne te dis pas que tu vas être la première de la classe en latin. Et pourtant…», lâche-t-elle avec spontanéité.

Une intervention motivante

Autant d’anecdotes et de conseils qui permettent aux élèves de se projeter. « C’est intéressant de savoir comment ça se passe. D’autant que nous, en vivant ici, on ne peut pas assister aux oraux, mais on peut se préparer mentalement », commente Judith Hanoufa, élève en khâgne. « On a une meilleure vision des choses », résume Arteme Pointel, un camarade de classe.

L’intervention de la jeune femme motive les troupes. « Ça nous encourage dans notre choix. Car on voit que le fait de redoubler comme Clara-France paie », poursuit Judith Hanoufa qui aimerait embrasser une carrière de professeur d’histoire ou faire de la recherche dans ce domaine. Arteme Pointel, lui, souhaiterait devenir enseignant-chercheur en géographie.