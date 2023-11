La barrière anti-requins devrait être opérationnelle "mi-novembre" à la baie des Citrons

La mairie avait annoncé son ouverture à partir de ce mercredi 1er novembre, mais les baigneurs devront s’armer d’encore un peu de patience. La première barrière anti-requins de Nouméa sera finalement installée à la baie des Citrons, "mi-novembre", précise la ville.

Après une validation par le conseil municipal le 4 mai dernier, puis une autorisation provinciale à la suite de l’étude d’impact environnemental (cette structure étant située sur des écosystèmes d’intérêt patrimonial), c’est donc la dernière ligne droite avant la pose de ce dispositif.

Longue de 758 mètres et large de 200 mètres, cette barrière offrira un plan d’eau d’une surface de 10,2 hectares sur une profondeur maximale de 6 mètres.114 points d’accroche au sol tiendront la structure sur laquelle seront fixés 650 flotteurs. Deux atterrages sont enfin prévus afin que la barrière soit également ancrée sur la terre ferme.

La barrière, dont l’assemblage a été attribué à la société locale Scadem, sera composée de panneaux d’anneaux en acier inoxydable de 35 cm de diamètre. Ces mailles rigides sont réputées pour ne pas piéger les animaux marins. Autrement dit, la barrière permettra le passage des poissons tout en excluant les espèces de grande taille. La mégafaune, constituée de dugongs, de dauphins, de tortues, de raies, de grosses carangues et surtout de requins ne devrait donc plus pouvoir pénétrer dans la zone de baignade.

La barrière doit être maintenue en place toute l’année. Elle est conçue pour résister aux intempéries et aux cyclones. Après chaque épisode et avant réouverture de la baignade, une visite de contrôle de la barrière sera effectuée par le prestataire. La zone de baignade sera également régulièrement inspectée pour s’assurer qu’aucun animal d’une taille supérieure à 35 centimètres n’est présent dans l’eau.

Cette barrière représente un investissement de 84 millions de francs, auquel s’ajoutent des frais annuels d’entretien de 7 millions. Un montant bien en deçà des 160 millions initialement estimés par la ville qui bénéficie d’une subvention de l’État de 61,5 millions de francs.

Le conseil municipal de Nouméa a également acté la pose de deux autres structures similaires à celle de la plage de la BD. Ces barrières doivent être installées d’ici la fin du premier trimestre 2024 sur la plage du Château-Royal, et probablement d’ici la fin du premier semestre 2024, à l’anse Vata.

C’est l’une des grandes inconnues de ces projets. Pour l’heure, la maire n’a pas encore souhaité communiquer sur la manière dont évoluera son arrêté municipal d’interdiction de baignade sur l’ensemble des plages de Nouméa ainsi que sur les îlots Maître et Canard, qui court jusqu’à la fin du mois de novembre.

L’installation du filet de la BD lèvera-t-elle l’ensemble de ces interdictions de baignade qui se ferait alors aux "risques et périls" des usagers comme pour les activités nautiques ? Ou au contraire, n’autorisera-t-elle la baignade que dans les plages protégées par ces barrières ? Une chose est sûre, au titre de son pouvoir de police dans la bande des 300 mètres du littoral, c’est à Sonia Lagarde que revient la responsabilité de rouvrir, ou non, la baignade.

Quelles oppositions autour de ce projet ?

Sans surprise, le projet de poser une barrière anti-requins ne fait pas l’unanimité, notamment auprès de certaines associations, EPLP (Ensemble pour la planète) en tête.

Une opposition qui s’est d’ailleurs soldée par un avis défavorable du commissaire enquêteur, à l’issue de l’enquête publique ouverte, en juillet, sur ce sujet. Et ce, en raison de risque de dégradations des fonds marins que pourrait entraîner une telle infrastructure.

"La réalisation de cet aménagement apparaît sécurisante pour les Nouméens ou les touristes dans le contexte actuel d’accidents impliquant des squales et d’interdictions de baignade contraignantes. Mais sa réalisation dans une zone d’intérêt écologique de premier plan, sur un littoral relativement sensible et sollicité suscite les remarques suivantes : les effets permanents sur la faune sont peu décrits et difficilement mesurables à ce stade, en l’absence de références bibliographiques étayées", résume le commissaire enquêteur dans ses conclusions, avant de poursuivre : "il semble délicat d’hypothéquer sur la qualité future d’un récif coupé d’une partie de ses fonctions. Si le récif surprotégé derrière la barrière venait à s’appauvrir, toute balade en PMT, voire tout sentier sous-marin, deviendraient tristes et injustifiés et la baie des Citrons finirait par perdre l’un de ses principaux atouts. Bien qu’au conditionnel, ce scenario apparaît contre-productif. […] Les mesures compensatoires consistant à déplacer des colonies restent au stade de l’intention sans avoir été précisées et la dégradation du panorama par la partie immergée de la barrière n’est pas évaluée."