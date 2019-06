LOISIRS. Dernière nocturne du trimestre à l’Aquarium, danse, musique ou théâtre au centre culturel de Boulari et au Rex, Fête des quartiers au stade de la Vallée-du-Tir, course à pied avec la Néobus Race et dernières séances du Cirque des Samoa, les activités ne vont pas manquer dans l’agglomération.