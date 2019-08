C’est un sujet qui fait parler les jeunes depuis mercredi. Le passage à tabac de deux adolescents, lundi après-midi, au skate-park de Sainte-Marie, n’est pas passé inaperçu. La bagarre n’a pas, à proprement parlé, eu lieu à l’intérieur du skate-park, mais juste à côté. Depuis, chez les usagers, c’est avant tout la surprise qui prédomine. « On a été étonnés d’apprendre ça, raconte Noah, 14 ans, collégien à Tuband. On vient régulièrement au skate-park pour faire un peu de tout, de la trottinette ou du skate et on n’a jamais eu de problèmes. » Avec son ami Isaac, 15 ans, ils viennent souvent à plusieurs et ils assurent se sentir en sécurité.

Un environnement rassurant

Ils n’ont jamais vu de groupes chercher la bagarre à qui que ce soit. « Ce sont des choses qu’on voit plus souvent près des collèges ou des lycées. Mais pas ici. » Si à leur âge, ils ne sont plus accompagnés par leurs parents, il y a souvent beaucoup d’adultes qui viennent avec les plus petits. Un environnement plutôt rassurant donc. Hier, Adam, 11 ans et Alexandre, 13 ans, étaient seuls au skate-park avec leur vélo. Ils n’étaient même pas au courant qu’il y avait eu un problème cette semaine. « Moi, je viens avec mon frère ou avec des amis, raconte Adam, qui est encore en CM2, mes parents me laissent venir parce que ça ne craint rien. » Lui non plus n’a jamais eu de souci de ce genre. « Il y a toujours beaucoup de monde ici. » Voilà pourquoi il était d’autant plus étonné qu’une bagarre ait eu lieu.

Malgré la présence du gardien

Bérengère, une maman est passée avec sa fille pour la première fois au skate-park, hier. « J’en ai entendu parler, c’est étonnant. De toute façon, comme elle est encore petite, je viens avec elle. Mais ce qui est surprenant, c’est que ça a eu lieu alors qu’il y a un gardien. » Une présence proche qui n’a pas dissuadé le petit groupe, lundi. « On se rend compte que ça peut arriver partout. »

Un événement qui a tout de même refroidi certains parents. « Mon fils a 10 ans, explique Florent. Je me disais dernièrement que j’allais peut-être le laisser venir seul ici. Mais après ce qu’il s’est passé je pense que je vais attendre encore un peu. C’est fou qu’ils aient osé faire ça près d’un endroit si fréquenté. »

A l’entrée du skate-park, un grand panneau rappelle aux parents que leurs enfants sont sous leur responsabilité.

