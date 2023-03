"Cet endroit peut devenir un refuge et un lieu d'expression pour les jeunes"

L'ambiance festive de la place Constantine, avec les portes ouvertes de l'espace municipal, n'a pas facilité la tâche de l'équipe du Music'Lab qui, quelques centaines de mètres plus haut, a longuement attendu les visiteurs. "On fait des appels micro et on tente d'envoyer les gens là-haut, mais c'est compliqué", admettait Cécile Robert, médiatrice culturelle pour la ville de Nouméa. Samedi matin, le nouvel espace dédié à la découverte de la musique ouvrait ses portes, dans les locaux de l'ancienne maison de quartier de la Vallée-du-Tir fermée il y a près d'un an. La faible fréquentation de la matinée n'aura pas empêché les artistes et les agents de la ville de tenir leur programme, entre concerts et visites guidées. C'est ici, désormais, que les habitants du quartier pourront venir découvrir la pratique musicale, réserver des créneaux de répétition ou encore profiter d'ateliers d'initiation. Ce lieu singulier de la capitale dispose d'une grande salle de répétition insonorisée au rez-de-chaussée, d'un studio d'enregistrement à l'étage et d'une "maison de la musique" attenante. Le Music'Lab se veut, avant tout, "un espace de proximité", présente Cyril Pigeau, chef du service médiation culturelle de la ville. En abordant la musique sous "trois aspects", à savoir "la pratique, la découverte et la médiation culturelle avec des conférences et des expositions", la municipalité espère attirer les habitants du quartier, à commencer par les "12-26 ans", souligne Cécile Robert.





Révéler les talents du quartier

Le Music'Lab s'est d'ores et déjà offert les services du Conservatoire de musique et de danse de la Nouvelle-Calédonie, dont certains enseignants proposeront chaque semaine des ateliers. "À terme, on espère également faire des résidences artistiques", ajoute Cécile Robert. Le lieu a en effet pour ambition d'être aussi un "espace de ressource pour les artistes". "On est quatre rappeurs dans notre groupe Baby old mic, et aucun ne vient du même quartier. Ce genre d'endroit nous permet de nous retrouver", confirme Wyka.

Le rappeur Nouméen, qui animera le premier atelier rap et slam jeudi, voit surtout dans cette structure l'occasion de rassembler les jeunes du quartier. "C'est vraiment bien pour eux, ça peut devenir un refuge et un lieu d'expression", pense l'artiste, comparant le Music'Lab au Rex, en centre-ville. "Il y a plein de talents dans les quartiers, mais ils ne se déplacent pas forcément. Avec un lieu comme celui-ci, ils ne vont pas hésiter."

Leur avis sera d'ailleurs primordial pour faire vire et évoluer le Music'Lab. "Le but est d'écouter la population et qu'elle soit partie prenante du projet", abonde Cécile Robert. Pour Cyril Pigeau, ce sera aussi l'occasion pour certains de se découvrir une passion, voire un métier. "On sait que les pratiques artistiques fonctionnent très bien dans les quartiers." L'équipe du Music'Lab aura à cœur de le prouver.