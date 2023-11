François-Xavier Demaison jouera à Nouméa du 14 au 16 février prochains

L’annonce vient de tomber : pour lancer la saison culturelle 2024, Musical productions programme un acteur de renom au Théâtre de l’île. François Xavier Demaison viendra ainsi y jouer son dernier spectacle DI (x) VIN(s), les 14, 15 et 16 février.

Pour son quatrième one man show, le comédien promet une "expérience immersive mêlant confidences, personnages et cépages, explorant l’histoire à travers le prisme de dix bouteilles emblématiques." Et ce, en abordant "avec humour et finesse les péripéties de la vie, les émotions partagées et les plaisirs simples, notamment la dégustation de verres qui se vident autant que nos vies se remplissent."

Cinéma, théâtre et humour

Un spectacle à consommer sans modération ? Oui à en croire les programmateurs, admiratifs de la carrière de l’artiste : "François Xavier Demaison est un très grand nom aussi bien en tant qu’acteur de cinéma, que comédien de théâtre ou qu’humoriste. Il a une palette très large, estime Gaëlle Bessaudou, directrice de la communication de Musical productions. Il joue sur tous les tableaux et il est capable d’avoir autant de succès sur ces trois aspects. Le découvrir seul en scène sera hyper intéressant et cela promet un spectacle assez dingue."

Verdict dans trois mois.