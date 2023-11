Pour clore sa tournée 2023, le Chapitô est de retour à Nouméa

Comme un air de vacances et de fêtes avant l’heure avec le Chapitô, qui s’empare de nouveau du terrain de Sainte-Marie, à la Vallée des Colons, où de nombreux artistes seront invités. Au programme : sept soirées pour sept spectacles variés, du théâtre d’improvisation aux battles de hip-hop en passant par la danse aérienne ou encore aux arts en plein air. "Chaque jour, les propositions artistiques seront vraiment différentes", assure la compagnie.

De Voh à Thio

Une manière de finir l’année en beauté pour la compagnie, dont le but reste avant tout de " décentraliser l’offre culturelle en dehors de Nouméa, l’itinérance permettant d’aller au plus près des gens pour apporter dans les coins les plus reculés du pays une vraie salle de spectacle avec son et lumière dans des conditions dignes de ce nom", indique Océane Wagio, chargée des actions culturelles au Chapitô, qui "depuis plus de 10 ans, met sa structure et son équipe de professionnels au service des artistes du pays, pour que résonne l’art, circule la parole et se tissent les liens du futur entre les habitants."

C’est pourquoi, avant d’arriver dans la capitale, la compagnie a d’abord effectué sa tournée 2023 à Voh, Kouaoua, Pouembout, Dumbéa et Thio. Signe du succès de cette initiative, l’an passé, le Chapitô avait programmé plus de 200 spectacles et ainsi réuni près de 48 000 spectateurs.

Le programme





Plus de précisions à découvrir sur la page Facebook de la compagnie.