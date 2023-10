Pour son édition spéciale Tahiti, le jeudi du centre-ville… durera jusqu’à vendredi

"Tahiti et ses îles à la belle époque", c’est le thème du prochain Jeudi du centre-ville, qui exceptionnellement durera deux jours, jusqu’à vendredi soir. Plus de 80 exposants, dont certains spécialement venus directement du Fenua, feront découvrir aux visiteurs leur culture, leur artisanat et leur gastronomie.

Qui sera le plus gros mangeur de fafaru ?

Parmi les temps forts de ces festivités, de nombreux spectacles, mais également plusieurs concours, dont celui du plus gros mangeur de "fafaru" (un poisson longuement fermenté dans l’eau de mer), de la plus belle "Mama" et même celui de la plus belle poussette décorée.

Également au menu de ces jours d’animations sur la place des Cocotiers : une exposition en hommage aux familles polynésiennes venues s’installer en Nouvelle-Calédonie à la fin des années 1950, des conférences et une exposition de robes traditionnelles.