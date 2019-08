Danse et marionnettes à l’Art’pé au centre d’Art, ce soir

Pas de vacances au centre d’Art, qui accueille, ce soir, un Art’péritif danse et marionnettes, Pas pieds, par Lisa Prouchandy et Émilie Féron. Les deux artistes invitent le public à entrer dans leur laboratoire de recherche. Autour d’elles, le papier devient un support d’expression grâce auquel se déroulent et se déplient des images et des bribes d’histoires éphémères.