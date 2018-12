RECEIVING. La Journée des droits de l’enfant a eu lieu, hier, au parc Brunelet. Si l’événement se veut toujours ludique, l’idée est bel et bien de faire comprendre aux enfants qu’eux aussi ont des droits et qu’il revient aux adultes de les respecter. En plus des nombreuses animations, des associations étaient là pour faire passer le message, sous le soleil, en ce dernier mercredi pédagogique de l’année.